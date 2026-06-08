Christian Eriksen prend la parole après son nouvel incident cardiaque

Dimanche soir, Christian Eriksen a été victime d’un nouveau malaise, lors du match amical opposant le Danemark et l’Ukraine, à Odense. Un incident qui rappelle malheureusement un événement similaire qui avait lieu lors de l’Euro 2021 avec l’ancien joueur de l’Inter Milan. Par chance, le milieu de 34 ans va mieux. Vingt-quatre heures après, il vient de publier un long message sur ses réseaux sociaux pour évoquer son état de santé et remercier toutes les personnes lui ayant envoyé un message de soutien.

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« Je tiens à vous faire savoir que je vais bien et que je suis chez moi avec ma famille. Comme vous pouvez sans doute l’imaginer, le choc délivré par mon défibrillateur implantable a eu un impact considérable sur moi et ma famille, mais je tiens à rassurer tout le monde : cette situation était différente de celle de 2021. Je me sens bien et ma convalescence a déjà commencé. En plus d’être reconnaissant pour le soutien et l’aide de tous les joueurs et de l’équipe médicale sur le terrain, je suis également extrêmement reconnaissant envers les médecins qui ont pris soin de moi et de mon cœur au fil des ans. Grâce à leur expertise, mon DAI a fait exactement ce pour quoi il a été conçu : me protéger quand j’en avais besoin. Pour l’instant, je me concentre sur mon rétablissement, passer du temps avec ma famille, partir en vacances et jouer au football avec mes enfants », a indiqué le joueur de Wolfsbourg sur son compte Instagram.