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Un ancien joueur de Ligue 1 en détention provisoire pour agressions sexuelles sur mineures

Par Aurélien Macedo
1 min.
Ballons de foot @Maxppp

Ancien défenseur français qui a d’ailleurs été international espoirs, Hippolyte Dangbeto (56 ans) a arrêté sa carrière en 1999. Passé par le Racing Club de France, Caen, Perpignan, Troyes et Sedan, il aura évolué pendant 7 ans en première division française et même disputé la Coupe UEFA lors de la saison 1992/1993 avec Caen. Ce dernier fait désormais face à de lourdes accusations. Comme le rapporte L’Indépendant, il a été placé en détention provisoire pour agressions sexuelles sur mineures.

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Il est soupçonné d’avoir agressé deux adolescentes entre 2019 et 2025. Mis en examen il y a trois mois, il aura reconnu avoir agressé une des victimes qui appartiendrait à son cercle familial. La seconde serait une adhérente de l’association sportive fondée par Hippolyte Dangbeto mais il contesterait en revanche ces faits.

Pub. le - MAJ le
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