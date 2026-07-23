Real Madrid : Vinicius Jr et Rodrygo envoient un message fort à Cucurella

Après des vacances bien méritées, Marc Cucurella s’envolera pour Madrid. Le latéral gauche de la sélection espagnole s’est effectivement engagé en faveur des Merengues pour 60 millions d’euros avant le début de la Coupe du Monde. Et au vu de ses prestations brillantes en terres américaines, les supporters merengues et le staff technique de José Mourinho peuvent se frotter les mains.

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Et plusieurs membres du vestiaire madrilène ont déjà envoyé des messages à l’Espagnol sur les réseaux sociaux. « Félicitations pour le titre ! On t’attend dans le plus grand club du monde », a par exemple écrit Rodrygo Goes sous une de ses publications, alors que Vinicius Jr a aussi eu des mots pour son nouveau coéquipier : « félicitations et bienvenue, Cucu ! ».