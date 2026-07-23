Menu Rechercher
Commenter 7
Liga

Real Madrid : Vinicius Jr et Rodrygo envoient un message fort à Cucurella

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Après des vacances bien méritées, Marc Cucurella s’envolera pour Madrid. Le latéral gauche de la sélection espagnole s’est effectivement engagé en faveur des Merengues pour 60 millions d’euros avant le début de la Coupe du Monde. Et au vu de ses prestations brillantes en terres américaines, les supporters merengues et le staff technique de José Mourinho peuvent se frotter les mains.

La suite après cette publicité

Et plusieurs membres du vestiaire madrilène ont déjà envoyé des messages à l’Espagnol sur les réseaux sociaux. « Félicitations pour le titre ! On t’attend dans le plus grand club du monde », a par exemple écrit Rodrygo Goes sous une de ses publications, alors que Vinicius Jr a aussi eu des mots pour son nouveau coéquipier : « félicitations et bienvenue, Cucu ! ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (7)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Real Madrid
Vinícius Júnior
Rodrygo
Marc Cucurella

En savoir plus sur

Liga Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Vinícius Júnior Vinícius Júnior
Rodrygo Rodrygo
Marc Cucurella Marc Cucurella
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier