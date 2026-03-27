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Matchs Amicaux

Le Stade de France complet pour Sénégal-Pérou !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Les joueurs du Sénégal @Maxppp
Sénégal Pérou

C’est une ambiance de folie qui s’annonce au stade de France ce samedi. En effet, le Sénégal reçoit le Pérou dans l’enceinte francilienne, et il est déjà acquis que le stade sera plein. La Fédération sénégalaise a ainsi communiqué que la rencontre se jouerait à guichets fermés, donc sans aucune vente possible sur place avant le coup d’envoi.

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Equipe du Sénégal
Le match Sénégal vs Pérou de ce samedi 28 mars affiche COMPLET ! Merci pour cet engouement exceptionnel 🙌

⚠️ Aucune vente de billets ne sera effectuée sur place le jour du match.

On vous attend pour une ambiance de folie 🔥
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Une franche réussite pour les Lions de la Teranga, qui comptent fêter leur succès lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Un succès qui lui a portant été retiré ces derniers jours suite à la décision de la CAF de désigner le Maroc comme le vainqueur. Le Sénégal a pourtant bel et bien prévu de présenter le trophée au public à l’occasion de ce match amical face au Pérou.

Pub. le - MAJ le
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