Le Stade de France complet pour Sénégal-Pérou !
C’est une ambiance de folie qui s’annonce au stade de France ce samedi. En effet, le Sénégal reçoit le Pérou dans l’enceinte francilienne, et il est déjà acquis que le stade sera plein. La Fédération sénégalaise a ainsi communiqué que la rencontre se jouerait à guichets fermés, donc sans aucune vente possible sur place avant le coup d’envoi.
⚠️ Aucune vente de billets ne sera effectuée sur place le jour du match.
On vous attend pour une ambiance de folie 🔥
Une franche réussite pour les Lions de la Teranga, qui comptent fêter leur succès lors de la dernière Coupe d’Afrique des Nations. Un succès qui lui a portant été retiré ces derniers jours suite à la décision de la CAF de désigner le Maroc comme le vainqueur. Le Sénégal a pourtant bel et bien prévu de présenter le trophée au public à l’occasion de ce match amical face au Pérou.
En savoir plus sur
CAN 2025 : les lourdes menaces du club des avocats du Maroc au Sénégal en cas de présentation du trophée
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer