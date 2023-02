Real Madrid : Carlo Ancelotti répond cash sur son avenir

Distancé par le FC Barcelone en Liga, le Real Madrid va devoir batailler pour revenir dans la course au titre. Carlo Ancelotti doit trouver les solutions, lui dont l’avenir a été évoqué par les médias ibériques. Plusieurs d’entre eux ont indiqué que le Mister était menacé et que Florentino Pérez explorait d’autres pistes dont celles menant à Raul, Xabi Alonso et Zinedine Zidane.

Ce vendredi, l’Italien, dont le nom est lié au Brésil, a fait un point sur son avenir. Quand un journaliste lui a demandé s’il serait toujours là l’an prochain, il a répondu : «je pense que je vais continuer. Je suis plutôt calme. J’ai un contrat. Je n’ai qu’une chose à faire : gagner des matchs.» Cela commencera dés ce week-end avec un chaud derby face à l’Atlético.

