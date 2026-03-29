La CAF met en place une série de réformes majeures sur l’arbitrage africain

En marge de la conférence de presse du président de la CAF, Patrice Motsepe, l’instance du football africain a publié un long communiqué pour annoncer une série de réformes pour renforcer la crédibilité de l’arbitrage et de ses instances disciplinaires, dans le but d’éviter la répétition des incidents survenus lors de la finale de la CAN 2025. L’instance entend ainsi «restaurer la confiance et la crédibilité des arbitres africains, des opérateurs VAR ainsi que des instances juridictionnelles de l’organisation, notamment le Jury Disciplinaire et la Commission d’Appel».

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Le communiqué précise s’appuyer sur le bon déroulement de la CAN 2023 pour l’avenir. «La CAF rappelle que les prestations des arbitres et des opérateurs VAR lors de la TotalEnergies CAF CAN Côte d’Ivoire 2023 avaient été largement saluées à l’échelle continentale et internationale pour leur qualité. L’institution se dit déterminée à restaurer ce niveau de respect et de reconnaissance».