Gabriel Moscardo est arrivé au Campus PSG

Le transfert officiel de Gabriel Moscardo n’est plus qu’une question d’heures. D’après L’Equipe et RMC, le milieu de terrain brésilien est arrivé à Poissy ce vendredi et s’est présenté au Campus PSG à bord d’un véhicule qui accompagnait également Nuno Mendes.

Pas de précipitation non plus car il ne s’entraine pas encore avec ses futurs coéquipiers. Le jeune Brésilien de 18 ans doit signer un contrat de 5 ans avec le club de la capitale en échange d’un chèque de 20 M€ en faveur des Corinthians.