Ligue 1 : l’AS Monaco relève la tête et s’offre Toulouse

Sebastien Pocognoli commence à prendre ses marques. Nouveau coach de Monaco, le tacticien belge avait entamé ses deux premiers matches sur le banc monégasque par des matches nuls. Le dernier en date était contre Tottenham en Ligue des Champions (0-0). Mais après la rencontre largement dominée par l’ASM, Pocognoli avait eu un discours très optimiste, expliquant que son équipe avait montré un très beau visage. Alors forcément, il fallait confirmer ce samedi en Ligue 1 pour le compte de la 9e journée. À domicile, le club du Rocher recevait Toulouse.

Et l’objectif était clair : prendre les trois points pour se rapprocher du podium et ne pas laisser les concurrents s’échapper au classement. Pour cette mission, le coach belge misait sur un trio Fati, Balogun, Minamino à la pointe de l’attaque. Mais dans cette rencontre, ce ne sont pas les offensifs qui se sont illustrés. Dès la 3e minute de jeu, Monaco trouvait la faille grâce à Mohammed Salisu.

Monaco se relance

L’international ghanéen reprenait à bout portant de la tête un très bon centre du piston gauche Ouattara pour mettre les siens à l’abri. Peu emballante malgré quelques occasions, la formation monégasque conservait son avantage jusqu’à la pause. Une bonne chose de faite en attendant de revenir avec plus d’idées, notamment du côté d’Ansu Fati, toujours assez discret malgré des statistiques flatteuses.

Mais au retour des vestiaires, l’ASM changeait son style. Aussi étonnant que cela puisse paraître, les coéquipiers de Krépin Diatta reculaient et semblaient vouloir se contenter d’une courte victoire. Toulouse reprenait donc le ballon et dominait, poussait, sans jamais réussir à trouver la faille. Le TFC profitait surtout d’un Guillaume Restes exceptionnel pour rester en vie dans ce match. Le portier toulousain dégoûtait les Monégasques sur les quelques contre-attaques rapides de Monaco. Monaco s’est toute de même imposé sur la plus petite des marges (1-0) et a donc décroché son premier succès de l’ère Pocognoli. Les Monégasques sont provisoirement troisièmes du classement de Ligue 1, en attendant les rencontres entre Lens et Marseille et Lyon contre Strasbourg. Toulouse est 8e.