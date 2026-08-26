Menu Rechercher
Commenter
Ligue 1

LOSC : Matías Fernández-Pardo sort du silence

Par Jordan Pardon
1 min.
Matias Fernandez-Pardo @Maxppp

Suspendu lors de la première journée de Ligue 1 face à Angers (0-2), Matias Fernandez-Pardo sera-t-il présent face au PSG ce week-end ? Rien n’est moins sûr. L’attaquant belge n’a pas participé aux dernières séances d’entraînement de son club, qui a justifié cette absence par un problème physique. D’autres médias évoquent plutôt un bras de fer entre le LOSC et le joueur, lequel forcerait son départ.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Newcastle aimerait recruter l’attaquant de 21 ans, mais Olivier Létang n’a pas l’intention de brader son attaquant pour lequel il aimerait récupérer 70 millions d’euros en cas de vente. Face à l’ampleur médiatique prise par ce feuilleton, l’intéressé a décidé de sortir du silence. «Très déçu de voir autant de mensonges et de choses fausses circuler dans la presse. Dieu est grand. Avec le temps, la vérité finit toujours par parler elle-même», a-t-il posté sur son compte Instagram.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lille
Matias Fernandez-Pardo

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lille Logo Lille
Matias Fernandez-Pardo Matias Fernandez-Pardo
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier