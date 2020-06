Vidéo : l’enchaînement incroyable de Kevin-Prince Boateng à l’entraînement du Beşiktaş

La suite après cette publicité

En ce mois de juin et après trois mois d'arrêts, la plupart des championnats vont reprendre. C'est le cas de la Turquie dont le retour de la Süper Lig est prévu pour ce vendredi 12 juin. Et il y a un joueur qui est prêt à en découdre. En effet, Kevin-Prince Boateng (33 ans) est déjà très chaud à l'entraînement du Beşiktaş. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, l'ancien international ghanéen (14 matches, 2 buts) nous gratifie d'un enchaînement assez incroyable. À voir et à revoir !