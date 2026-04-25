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Liverpool : Arne Slot revient sur la blessure de Mohamed Salah

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Mohamed Salah @Maxppp
Liverpool 3-1 Crystal Palace

Ce samedi, Liverpool peut avoir le sourire. Vainqueurs de Crystal Palace (3-1), les Reds se sont relancés pleinement dans la course à la Ligue des Champions. Désormais quatrièmes, les hommes d’Arne Slot sont revenus à hauteur de Manchester United et sont passés devant Aston Villa. Une belle après-midi qui a été ternie par la sortie sur blessure de Mohamed Salah à l’heure de jeu. Après la rencontre, Arne Slot a donné des nouvelles de la légende du club de la Mersey :

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«Encore une victoire, encore une blessure. C’est le refrain de notre saison. Il est trop tôt pour se prononcer, mais nous connaissons tous Mo et savons à quel point il lui est difficile de quitter le terrain. Le fait que Mo ait dû quitter le terrain en dit long, mais nous devons attendre de voir la gravité de la blessure.» Voilà qui est dit.

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