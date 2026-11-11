Pedro Porro en remet une couche sur le Barça et le Real

Depuis la fin de la saison dernière, Pedro Porro (27 ans) est souvent cité pour venir renforcer le FC Barcelone ou le Real Madrid. Titulaire avec l’Espagne et auteur d’une grande Coupe du Monde, le latéral droit attire les regards des grands de Liga. Il faudra tout de même parvenir à trouver un accord avec Tottenham où il a prolongé il y a quelques semaines seulement, jusqu’en 2031. Le club anglais réclamera au moins 70 M€ pour le laisser filer. «J’ai un contrat avec mon club et j’y suis très heureux. Je dois respecter cela. Bien sûr, c’est le football : il y a toujours des imprévus, des rumeurs qui circulent, mais pour l’instant, je me concentre sur l’équipe nationale et on verra ensuite», répond-il à Sport durant cette trêve internationale.

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Il n’est pas insensible bien sûr aux rumeurs qui circulent, notamment celles le conduisant chez les Blaugranas. «C’est flatteur. Quand l’un des meilleurs clubs du monde s’intéresse à vous, c’est toujours bon signe, car cela signifie probablement que je fais bien mon travail. Je dois continuer dans cette voie», poursuit-il. Porro a même été loué par Joan Laporta en personne lors d’une interview il y a quelques semaines, affirmant qu’il était «l’un de ses joueurs préférés.» «Je ne l’avais pas vu. C’est aussi un compliment de sa part. Comme je l’ai dit précédemment, c’est bon signe quand, par exemple, le président d’un autre club que le mien apprécie mon travail. Cela signifie assurément que je suis sur la bonne voie.» À bon entendeur.