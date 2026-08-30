Rennes : la Lazio avance sur le remplaçant de Boulaye Dia

Alors que Boulaye Dia s’est mis d’accord avec le Stade Rennais et se rapproche désormais du club breton, la Lazio Rome commence déjà à anticiper son éventuel départ. Le club italien travaille ainsi sur plusieurs pistes pour remplacer son attaquant sénégalais, qui pourrait prochainement quitter la capitale italienne pour retrouver la Ligue 1.

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Selon nos informations, Yanis Begraoui est toujours envisagé pour sa succession. L’attaquant marocain pourrait donc rejoindre la Lazio, mais son arrivée reste directement liée à l’issue du dossier Boulaye Dia. De son côté, le club romain continue de réclamer environ 15 millions d’euros pour laisser partir son joueur.