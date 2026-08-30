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Rennes : la Lazio avance sur le remplaçant de Boulaye Dia

Par Santi Aouna - Hanif Ben Berkane
1 min.
Boulaye Dia avec la Lazio @Maxppp

Alors que Boulaye Dia s’est mis d’accord avec le Stade Rennais et se rapproche désormais du club breton, la Lazio Rome commence déjà à anticiper son éventuel départ. Le club italien travaille ainsi sur plusieurs pistes pour remplacer son attaquant sénégalais, qui pourrait prochainement quitter la capitale italienne pour retrouver la Ligue 1.

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Selon nos informations, Yanis Begraoui est toujours envisagé pour sa succession. L’attaquant marocain pourrait donc rejoindre la Lazio, mais son arrivée reste directement liée à l’issue du dossier Boulaye Dia. De son côté, le club romain continue de réclamer environ 15 millions d’euros pour laisser partir son joueur.

Pub. le - MAJ le
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