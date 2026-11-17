Au micro de l’AFP, Jeffrey de Lange est revenu sur ses performances récentes, notamment face au Bayer Leverkusen et au RC Lens, après des débuts parfois compliqués dans les cages de l’Olympique de Marseille. Le portier néerlandais estime que la confiance et les petits détails peuvent faire basculer une rencontre. « Oui mais pour ça, les choses doivent aussi tourner de ton côté. Par exemple, le but de Marquinhos contre le PSG : je fais un bel arrêt mais le ballon lui revient dessus. Un "match-référence", c’est parfois juste un petit détail en ta faveur. Idem pour l’équipe. On jouait bien, mais ça n’allait pas dans notre sens. Par contre, quand tu commences à gagner, tu te sens plus confiant, plus sûr de toi et de la valeur des uns et des autres. Les défenseurs me font plus confiance, je fais plus confiance aux défenseurs etc. »

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Le gardien marseillais est également revenu sans détour sur les critiques dont il a fait l’objet depuis son arrivée dans le rôle de numéro 1. Loin de les rejeter en bloc, il assure savoir les accepter lorsqu’elles sont constructives et fondées. « C’est le football… Si les critiques sont fondées et viennent de quelqu’un qui a une vraie analyse, je les accepte. Parfois même je les apprécie. Donc oui, je peux m’améliorer sur les un-contre-un, les ballons hauts, partout… Notamment sur la gestion de la profondeur : on aime presser et on laisse donc des espaces, que le gardien doit couvrir. C’est un domaine où je peux progresser et encore plus aider l’équipe ».