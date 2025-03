PSG : la sortie forte de Pedro Pauleta sur Ousmane Dembélé

Largement décrié la saison dernière pour sa maladresse devant le but, Ousmane Dembélé s’est métamorphosé. Repositionné dans un rôle plus axial, l’ambidextre enfile les buts et est sans conteste le meilleur buteur de Ligue 1, avec 21 réalisations, soit 6 d’avance sur son premier poursuivant : Mason Greenwood. En début d’année, Pedro Miguel Pauleta prédisait que l’ancien Barcelonais terminerait meilleur joueur du championnat de France. Dans un entretien accordé au Parisien, la légende du club de la capitale a réaffirmé son admiration pour le joueur de 27 ans : « depuis le début de la saison, on voyait qu’il se sentait vraiment bien dans cette équipe et dans ce groupe. Ses prestations étaient excellentes et il se créait beaucoup d’occasions. Il a commencé à enchaîner les buts et avec la confiance, on ne l’arrête plus. »

La suite après cette publicité

Cependant, Pauleta estime que Dembélé n’a pas encore atteint son plein potentiel et peut encore progresser. Il voit en lui un joueur capable d’affiner encore son efficacité devant le but pour devenir une arme encore plus redoutable : « Ousmane peut marquer encore plus, il a la capacité pour ça. C’est un joueur en pleine confiance qui peut faire la différence à chaque match grâce à sa technique et sa vitesse. Il frappe très bien des deux pieds. Pour moi, il n’a pas fini sa progression et va encore améliorer sa finition. J’espère qu’il va finir meilleur buteur et emmener le PSG au plus haut. » Reste désormais à voir si le joueur formé au Stade Rennais parviendra encore à hausser son niveau de jeu, alors que de grandes échéances attendent les pensionnaires du Parc des Princes, notamment un quart de finale de Ligue des Champions contre Aston Villa.