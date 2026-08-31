Le Celta Vigo et Istanbul BB accélèrent pour Batista Mendy

Batista Mendy est à la croisée des chemins. Après une année en prêt au Séville FC, le joueur de 26 ans n’est pas resté plus longtemps puisque les Andalous n’ont pas levé son option d’achat pour des raisons financières. Mais cette saison lui a permis d’attirer l’attention d’autres écuries. Il y a quelques semaines, nous vous avons expliqué sur notre site Villarreal et le Werder Brême suivaient son cas.

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D’autres écuries sont aussi sur le coup. Selon nos informations, le Celta de Vigo et l’Istanbul BB ont accéléré le mouvement ces dernières heures afin de mettre la main sur le milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2027 avec Trabzonspor. L’écurie espagnole a même déjà discuté directement avec le joueur.