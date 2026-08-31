Menu Rechercher
Commenter
Exclu FM Süper Lig

Le Celta Vigo et Istanbul BB accélèrent pour Batista Mendy

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Batista Mendy sous les couleurs de Trabzonspor. @Maxppp

Batista Mendy est à la croisée des chemins. Après une année en prêt au Séville FC, le joueur de 26 ans n’est pas resté plus longtemps puisque les Andalous n’ont pas levé son option d’achat pour des raisons financières. Mais cette saison lui a permis d’attirer l’attention d’autres écuries. Il y a quelques semaines, nous vous avons expliqué sur notre site Villarreal et le Werder Brême suivaient son cas.

La suite après cette publicité

D’autres écuries sont aussi sur le coup. Selon nos informations, le Celta de Vigo et l’Istanbul BB ont accéléré le mouvement ces dernières heures afin de mettre la main sur le milieu de terrain sous contrat jusqu’en 2027 avec Trabzonspor. L’écurie espagnole a même déjà discuté directement avec le joueur.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
İstanbul BB
Trabzon
Celta Vigo
Genoa
Batista Mendy

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
İstanbul BB Logo Basaksehir
Trabzon Logo Trabzonspor
Celta Vigo Logo Celta de Vigo
Genoa Logo Genoa
Batista Mendy Batista Mendy
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier