PSG : Leonardo et le cas Mauro Icardi

Mauro Icardi ne joue plus depuis un long moment pour le Paris Saint-Germain, faute à une blessure. Pourtant, l'international argentin a été acheté définitivement cet été à l'Inter Milan. Le buteur avait été au centre des discussions puisqu'il ne semblait pas entrer dans les plans de l'entraîneur Thomas Tuchel, en témoigne son absence lors du final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne. Lors d'un questions-réponses avec les supporters, Leonardo, le directeur sportif, s'est exprimé.

« Non c’est pas comme ça. Il est arrivé en prêt. C’était une opportunité de le voir chez nous. Il marque 25 buts par saison depuis le début de sa carrière. Il y avait une ambition et une situation. On a réussi à faire baisser l’option initiale. Il est blessé en ce moment ça ne veut pas dire que dans 5 ans, il ne sera pas important pour le club. Au final 8, il n'a pas beaucoup joué, mais honnêtement je pense qu’il a été très décisif dans notre parcours de la saison passée » , a lâché le Brésilien.