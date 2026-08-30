Jean-Clair Todibo va finalement rejoindre le RC Lens !

« Si je m’attendais à cette situation financière ? Pas tout à fait. Gregory et le président l’ont rappelé hier, on est dans une situation très périlleuse et difficile. On doit équilibrer une situation financière et respecter des engagements, tout en bâtissant une équipe compétitive. Remplir les deux conditions, ce n’est pas facile. Vous le voyez, il n’y a pas de secret. Oui, je savais qu’il y avait des difficultés, à ce point-là, je n’imaginais pas qu’on en soit à avoir 0 recrue le 29 août et à vendre l’un de nos meilleurs joueurs à ce moment-là. En football, on doit s’adapter à beaucoup de choses ». En conférence de presse samedi, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille Bruno Genesio ne cachait pas son agacement…

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Il faut dire que les conditions étaient claires depuis le début de l’été : pour qu’il y ait des arrivées, il faut d’abord des départs. Et pour l’instant, malgré quelques ventes comme celles de Greenwood (Fener) ou Medina (Leverkusen) en début de mercato, l’Olympique de Marseille peine encore à se débarrasser des joueurs qui ont une certaine valeur marchande et qui permettraient d’économiser de la masse salariale. Les dossiers Quinten Timber et Igor Paixão pourraient changer la situation d’ici mardi.

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Un joli renfort pour Lens

Cependant, il risque d’être trop tard. C’est d’ailleurs ce qui vient de se produire dans le dossier Todibo, alors que le défenseur central de West Ham avait trouvé un accord verbal avec l’Olympique de Marseille, comme révélé en exclusivité par nos soins. L’ancien du TFC et du Barça va finalement rejoindre le RC Lens, comme l’indique RMC Sport. Une information que nous sommes en mesure de confirmer. Il est même déjà sur place, et il passe sa visite médicale dans les installations du club sang-et-or.

Il s’agit d’un prêt, sans option d’achat. Le défenseur central de 26 ans a d’ailleurs accepté de faire un sacrifice financier, renonçant à une partie de son salaire, pour pouvoir rejoindre Bollaert. Sous contrat jusqu’en 2029 chez les Hammers, récemment relégués en Championship, il avait disputé 23 rencontres de championnat la saison dernière. Il va donc retrouver la Ligue 1, championnat qu’il avait quitté en 2024 lorsqu’il avait été transféré de Nice à West Ham pour environ 16 millions d’euros. Joueur très doué balle au pied et intelligent dans la lecture du jeu, Todibo devrait rapidement s’imposer comme un taulier dans l’arrière-garde lensoise. Un joli renfort pour Dino Toppmöller, qui avait d’abord ciblé El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig), alors que son équipe s’est inclinée 2-1 face à Strasbourg hier soir. Le dossier Bitshiabu n’est cependant pas totalement refermé, selon nos informations…