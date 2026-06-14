CdM 2026 : un journaliste brésilien allume Raphinha et la sélection brésilienne

Tenus en échec par le Maroc pour leur première à la Coupe du Monde 2026 (1-1), les Brésiliens n’ont pas répondu présent sur la pelouse du MetLife Stadium. En effet, sans un but de Vinícius Júnior avant la pause, la Seleção aurait même pu commencer son tournoi par une défaite contre les Lions de l’Atlas. Dans la foulée de cette contre-performance, la presse brésilienne a d’ailleurs sorti les griffes pour allumer la formation de Carlo Ancelotti.

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Fernando Kallás, un journaliste de Globo, a notamment évoqué les "pires 45 minutes depuis le 7-1 contre l’Allemagne" lors du Mondial 2014. D’après lui, plusieurs joueurs se sont montrés très inactifs sur la pelouse. « Ibáñez, Igor Thiago et Casemiro ont été désastreux » a-t-il expliqué, avant de s’interroger sur un joueur du FC Barcelone, qui était attendu dès l’entrée en lice des sud-américains. « Raphinha mérite vraiment ce statut d’intouchable ? » Les supporters en attendaient bien plus…