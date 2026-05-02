La stat absolument honteuse de l’OM et Habib Beye

En prenant une volée ce samedi à Nantes (3-0), l’OM s’est enfoncé dans la crise. On dit souvent qu’on ne peut que rebondir lorsqu’on a touché le fond, mais les Marseillais repoussent chaque fois un peu plus les limites de l’impossible.

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Cette saison, les Marseillais ont concédé 11 défaites en Ligue 1, soit plus que lors du passage de Michel à l’OM (2015-2016), qui avait terminé 13e à la fin de saison. Arrivé en février pour remplacer Roberto De Zerbi, Habib Beye est déjà impliqué sur presque la moitié de ces défaites (5).