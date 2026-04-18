OM : l’énorme craquage de Medhi Benatia contre ses joueurs

Après sa victoire du week-end face au FC Metz, l’Olympique de Marseille s’était offert une raison de croire à une fin de saison palpitante sous la houlette d’Habib Beye. Avec l’ambition affirmée de disputer la Ligue des champions la saison prochaine, le club phocéen devait impérativement s’imposer face à Lorient ce samedi après-midi pour rester dans le wagon de tête. Mais encore une fois, à l’image de la saison marseillaise, les coéquipiers de Benjamin Pavard ont été décevants. Bien trop même affichant un niveau affligeant, trop pour un club comme Marseille.

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Alors forcément, cette nouvelle déconvenue n’a pas été du tout du gout de Medhi Benatia. Le directeur sportif marseillais, qui avait décidé de se mettre en retrait médiatiquement ces dernières semaines, a décidé de passer un très gros coup de gueule lors de son passage en zone mixte du stade du Moustoir. Et celui qui quittera l’OM cet été comme l’a annoncé publiquement Frank McCourt, a décidé d’y aller fort pour faire passer son message. « Je ne comptais plus prendre la parole jusqu’à la fin de la saison, car on a beaucoup trop parlé les six premiers mois. Comme je l’ai expliqué aux joueurs, quand tu es ici, tu as toujours un sens de responsabilité. Moi je n’ai pas de problème qu’on me dise que j’ai ramené un entraîneur sur un projet qui devait rester plus longtemps mais qui est parti, pas de problème. Qu’on me dise que les joueurs que j’ai ramenés et qui étaient très bons en septembre et qui aujourd’hui sont très mauvais, pas de problème. Que j’ai ramené un nouveau coach qui n’est pas bon non plus, je l’accepte… Mais quand je vois les matchs qu’on joue aujourd’hui, meme si je n’ai pas envie de parler, je suis obligé de venir devant la presse», a-t-il lancé dans un premier temps.

Medhi Benatia n’a pas aimé l’attitude

Dans la foulée, l’ancien joueur du Bayern Munich et de la Juventus a pointé du doigt l’attitude de son équipe. «C’est un scandale, quand tu joues une équipe pratiquement en vacances, une très belle équipe et que tu as cinq finales… On fait des stages, ça nous coûte des sous mais tu veux bosser, te retrouver et recréer du liant. Combien de joueurs ont renversé la table dans le vestiaire ? Zéro. Tu joues à l’Olympique de Marseille, tu joues un match comme ça et tu l’acceptes. Moi, il ne faut pas m’enfumer. Quand tu joues Lorient à 17h, qui n’a rien à jouer, et que tu ne gagnes pas un duel et que tu n’es pas entreprenant… C’est facile, "le logo il est pas beau", c’est pas mon problème, je parle football. Quand tu rentres ici, quand tu as cinq finales à jouer pour un objectif de Ligue des champions, ça doit se voir, sauf que ça se voit pas. Les mêmes reproches tournent et passent. On parle de quoi ? De couilles, d’amour propre, de respect du maillot qu’on porte, du respect des gens. Et on fait quoi à l’arrivée ? Sur un ballon droit de 40 mètres, c’est moi qui y vais ? Sur un deuxième ballon, c’est moi qui y vais ? Quand tu perds le ballon en transition alors qu’en stage on n’a fait que ça, tu fais quoi ? Tu perds le ballon, et tu le regardes. Et pourtant la semaine on le fait parce que la vérité, depuis un long moment la semaine ça bosse.», a détaille Benatia avant de poursuivre son message.

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«Et puis vous verrez, il y en a certains qui partiront parce qu’il y a la coupe du monde, d’autres ont déjà un club et le plus grave c’est que dans deux mois on dira : "Il est bon lui en fait". Par contre tu n’as pas fait des efforts ici, c’est ça qui est plus grave. Donc, expliquer le pourquoi, je ne peux pas. Expliquer le pourquoi de genre de prestations comme celles de Bruges, du PSG, de Nantes à domicile, on a en a eu quand même 6 ou 7 cette saison, c’est inexplicable, en tout cas, moi, je n’ai pas fait assez de football pour l’expliquer. Je n’en sais rien. Comme je l’ai dit, je ne suis pas psychologue. Malheureusement, on a posé beaucoup de questions cette année. Comment tu fais le pire match contre Nantes et tu fais le meilleur match quatre jours après au Trophée des Champions ? Qui a répondu à cette question? Personne, parce que tu ne l’expliques pas, c’est la vérité pourtant. Il y a des choses comme ça qui ne s’expliquent pas, moi j’ai vu des choses cette année qui ne s’expliquent pas. On demande une mentalité, on demande un minimum, un peu d’amour-propre, de l’ambition, parce qu’il ne reste que des finales à jouer et quand tu fais ça, tu ne sais pas quoi faire. Mais ne pensez pas qu’on l’accepte en tout cas. On ne l’accepte pas, ça c’est sûr. Mais je sais, je n’ai pas de doute que le staff va dire c’est de sa faute, c’est à la mode, je ne peux pas lui en vouloir, tous les coaches étaient comme ça, Roberto faisait pareil, il aimait bien couvrir les joueurs. C’est bien de les couvrir, moi aussi je les aime beaucoup, ce sont des super mecs mais les prestations ne sont pas dignes d’un club comme l’Olympique de Marseille. Mais si on doit passer les quatre semaines ensemble, on va passer les quatre semaines ensemble, je n’ai aucun problème avec ça. On va passer les matins et les après-midis, on va bosser, une bonne sieste au milieu, et on va travailler. Quand tu fais ce genre de matches, c’est que tu as besoin de travailler sur tout. Sur tout. La ligne défensive, devant les combinaisons, l’envie, courir. Et puis faire aussi un petit peu le rappel sur ce qu’est un joueur de foot. Le privilège de faire ce métier là dans un club comme celui-ci. Je pense que c’est sur tout ça qu’il faut mettre l’accent. Parce que le football aujourd’hui, quand tu n’as pas de cœur dans la vie, que tu ne donnes pas, c’est difficile de recevoir.» Le message est passé et il a le mérite d’être clair. Difficile de lui donner tort après la performance marseillaise du jour. Il va vite falloir relever la tête pour espérer une fin de saison ambitieuse.