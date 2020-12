Arsenal ne devrait pas revenir à la charge pour Houssem Aouar

Après avoir été longtemps courtisé par de nombreux cadors européens tels que le Paris Saint-Germain ou encore Arsenal lors du dernier mercato estival, Houssem Aouar est finalement resté en terres rhodaniennes. Quelques mois après ce faux départ, le milieu de terrain des Bleus ne semble plus être la priorité de ces derniers. Si le PSG a récemment fait savoir qu’il gardait un œil attentif sur la situation du joueur de 22 ans, il en serait tout autre du côté d’Arsenal.

Selon les dires du quotidien anglais The Atletic il y a de cela trois jours, certains dirigeants du club londonien auraient émis des réserves à l’idée d’obtenir sa signature et auraient désormais ciblé Julian Brandt comme la priorité du prochain mercato. De plus, The Atletic apporte d'autres informations ce mercredi, indiquant qu’en l’état actuel des choses, il semble encore moins probable de voir Arsenal revenir à la charge pour s’attacher les services du Lyonnais. Un ouf de soulagement pour les supporters de l’OL ?