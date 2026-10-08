Le coach d’Al-Nassr réagit à la polémique Cristiano Ronaldo au Portugal

De retour à Al-Nassr après son départ mouvementé du rassemblement de la sélection portugaise, Cristiano Ronaldo semble avoir retrouvé toute sa sérénité. Présent en conférence de presse avant la rencontre face à Al-Diriyah, vendredi, lors de la huitième journée du championnat saoudien, Ange Postecoglou a rassuré sur l’état de son attaquant de 41 ans. « Ronaldo est en bonne forme et prêt mentalement et physiquement, c’est le plus important pour nous », a assuré le technicien australien, dans des propos rapportés par A Bola. Interrogé sur les tensions entre CR7 et le sélectionneur Jorge Jesus, l’entraîneur d’Al-Nassr a toutefois préféré ne pas prendre position : « J’ai déjà été sélectionneur et je n’aimais pas que les entraîneurs de clubs commentent ce qui se passait au sein de la sélection. C’est pourquoi je ne parlerai pas de ce sujet. »

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Postecoglou souhaite désormais se concentrer sur la reprise du championnat saoudien, après une trêve internationale particulièrement agitée pour sa star portugaise. L’entraîneur a également confirmé le retour de João Félix à l’entraînement, tandis que les derniers internationaux saoudiens sont encore attendus pour compléter son groupe. Al-Nassr retrouvera vendredi Al-Diriyah, entraîné par Bruno Lage, pour une rencontre que l’Australien aborde avec prudence. « C’est une équipe de qualité, avec de bons joueurs. Je m’attends à un match difficile, surtout après cette pause. Nous voulons retrouver notre meilleur niveau et commencer cette période par une victoire », a-t-il expliqué.