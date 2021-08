Crystal Palace : Patrick Vieira demande des renforts

Patrick Vieira aurait sûrement préféré une meilleure première sur le banc de Crystal Palace. Le nouvel entraîneur des Eagles s'est lourdement incliné à Stamford Bridge face à Chelsea (3-0). Dans un entretien accordé à beIN Sports après la rencontre, l'ex-international français s'est livré sur ses choix tactiques : «J'ai opté pour le 4-4-2 pour rester compact. On voulait bloquer le milieu de terrain. On ne voulait pas qu'ils trouvent les joueurs entre les lignes. On l'a plutôt bien fait. On a peut-être laissé trop d'espaces à Marcos Alonso, ceci dit, et ils en ont profité pour nous poser des problèmes».

L'ancien milieu de terrain d'Arsenal a également avoué qu'il n'avait pas un effectif assez complet pour disputer une saison entière ou pour faire des différences en match : «Les jeunes que nous avions sur le banc aujourd’hui ont assuré lors des matchs de présaison. Mais ils ne sont pas encore prêts pour le haut niveau. Cela prouve qu’on doit recruter des joueurs. On a un effectif trop juste. Les jeunes ne sont pas encore prêts, malgré leur qualité».