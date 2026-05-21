PSG : l’Opération Budapest est officiellement lancée

Il fallait voir les visages en descendant les allées du Campus PSG à Poissy mercredi pour comprendre que quelque chose avait encore changé dans cette équipe. Pas de tension apparente, pas de nervosité artificielle, encore moins cette sensation de poids qui accompagne souvent les très grands rendez-vous européens. Dix jours avant la finale de Ligue des Champions contre Arsenal, le PSG donne l’impression d’un groupe qui a appris à vivre avec l’événement sans se laisser écraser par lui. Même le statut de tenant du titre semble glisser sur les épaules parisiennes sans provoquer de crispation. Les joueurs parlent calmement, plaisantent parfois, répondent sans détour et sans jamais tomber dans l’arrogance. Désiré Doué résume presque malgré lui cette atmosphère particulière lorsqu’il explique que le groupe aborde cette finale « avec beaucoup de calme » et qu’il refuse de « se mettre une pression supplémentaire ». Lucas Hernandez, lui, parle d’une préparation vécue « exactement comme l’année dernière », avec les mêmes habitudes et la même volonté de couper du bruit extérieur. Dans les zones mixtes, personne ne prononce le mot peur lorsqu’il est question d’Arsenal. Mais personne non plus ne se risque à la moindre forme de supériorité. Les joueurs parlent d’une « grande équipe », d’un « champion de Premier League », d’un collectif capable de punir la moindre erreur. Le respect est réel, presque constant, mais il n’efface jamais cette conviction silencieuse qui traverse le groupe parisien depuis plusieurs semaines. Celle d’être prêt.

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Cette sérénité passe aussi par quelque chose que Luis Enrique répète depuis des mois et qu’il a encore martelé hier devant les journalistes présents à Poissy. L’importance des moments de vie. L’importance de sortir du football pour mieux y revenir. L’année dernière, le PSG avait dû enchaîner avec une finale de Coupe de France avant la Ligue des Champions. Cette fois, le calendrier laisse de l’espace. De l’air. Et le staff parisien semble vouloir protéger cet équilibre presque obsessionnellement. Warren Zaïre-Emery raconte qu’en dehors des entraînements, il passe « la plupart du temps à la maison avec sa famille » parce que ces moments « n’existent presque jamais pendant la saison ». Lucas Hernandez décrit la même routine, simple et volontairement répétitive. Entraînement, maison, famille, repos. Désiré Doué refuse lui aussi de modifier ses habitudes malgré l’approche de la finale. « C’est une finale, mais il faut l’aborder comme un match de football », glisse-t-il avec beaucoup de maturité. Au fil des prises de parole, le PSG donne presque l’impression d’une équipe qui cherche à ralentir le temps au lieu d’accélérer vers l’événement. Comme si la meilleure manière de préparer la plus grande soirée de la saison consistait justement à ne pas vivre uniquement pour elle. Même Luis Enrique, souvent obsédé par les détails tactiques, semble vouloir protéger cet équilibre psychologique. En conférence de presse, il a encore insisté sur le fait qu’il voulait des joueurs « heureux » lorsqu’ils arrivent au Campus. « Une petite famille », répète-t-il presque affectueusement.

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Un PSG qui continue encore de choquer

Mais derrière cette atmosphère détendue, le travail continue partout. Et même beaucoup plus que l’année dernière. Il suffisait d’observer les séances ouvertes aux médias pour voir les immenses écrans tactiques déployés autour des terrains de Poissy, devenus presque des personnages secondaires du quotidien parisien. Le PSG travaille énormément. Sur les placements, les transitions, les déplacements défensifs, les circuits de relance. Luis Enrique a d’ailleurs passé une bonne partie de l’entraînement à interrompre les exercices pour replacer ses joueurs, particulièrement Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, longuement sollicités dans les consignes. Les échanges sont constants, précis, parfois très directs, mais jamais tendus. João Neves résume bien cette obsession du détail lorsqu’il explique que le groupe va multiplier « les matches entre eux » parce qu’il considère qu’il n’existe « pas meilleure opposition » pour préparer une finale de ce niveau. Même les petites alertes physiques du jour n’ont pas vraiment modifié le climat général. Hakimi et Dembélé, restés en travail individualisé et au repos, n’ont provoqué aucune inquiétude visible dans les discussions. Nuno Mendes, sorti rapidement de la séance collective, a lui-même calmé immédiatement les interrogations en expliquant qu’il se sentait « très bien » et que cela faisait simplement partie du programme prévu. Personne ne semble courir contre le temps. Le PSG agit comme une équipe persuadée d’arriver exactement là où elle voulait être physiquement.

Et puis il y avait cette ambiance particulière autour du media day lui-même. Rarement le PSG n’avait autant ouvert ses portes. Rarement aussi le club avait accrédité autant de journalistes étrangers, particulièrement britanniques, venus observer ceux qui pourraient devenir les prochains bourreaux d’Arsenal. Dans les travées du Campus PSG, les accents anglais, notamment celui de Jamie Carragher, se mélangeaient aux conversations françaises et espagnoles pendant que Luis Enrique transformait peu à peu sa conférence de presse en scène vivante. Blagueur, détendu, parfois provocateur, l’Espagnol alternait les langues avec facilité, traduisait lui-même certaines questions, déclenchait des rires dans la salle avant de replonger immédiatement dans une analyse tactique extrêmement pointue d’Arsenal. Il parlait d’Arteta avec admiration, presque comme un collègue qu’il respecte profondément. Pas une seule fois il n’a cherché à rabaisser l’adversaire ou à installer un climat de revanche. Ce PSG-là ne ressemble plus à une équipe obsédée par le poids de son histoire européenne. Hier à Poissy, il ressemblait davantage à un groupe qui a appris à vivre avec la très haute pression sans se laisser dévorer par elle. Un groupe qui prépare peut-être le match le plus important de sa saison dans le calme presque étrange des équipes qui se sentent enfin à leur place.