Coupe du Monde 2026 : la vengeance de la France contre l’Espagne

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Le dernier carré de la Coupe du Monde 2026 nous offre un choc titanesque ! Ce mardi, l’Équipe de France affronte l’Espagne pour une place en finale, dans ce qui s’apparente à une revanche très attendue de la demi-finale du dernier Euro 2024 (remportée par la Roja). Mais cette année, la dynamique semble avoir changé de camp. Les Bleus de Didier Deschamps, qui vit sa toute dernière compétition à la tête de la sélection, réalisent un parcours absolument parfait. Avec 6 victoires en 6 matchs, dont un quart de finale maîtrisé de bout en bout face au Maroc (2-0) et un 1/8ème solide contre le Paraguay (1-0), la France impressionne. Portée par la meilleure attaque du tournoi, elle affiche également une solidité défensive inattendue avec trois clean-sheets consécutifs. Avec le retour attendu de Tchouaméni au milieu et un Kylian Mbappé étincelant (8 buts), les Bleus ont toutes les cartes en main pour s’offrir une 3ème finale mondiale d’affilée.

En face, l’Espagne reste un adversaire redoutable mais semble piocher physiquement. Championne d’Europe en titre et disposant de la meilleure défense du tournoi, la Roja a dû s’employer jusqu’aux derniers instants de ses matchs à élimination directe pour survivre. Vainqueurs sur le fil du Portugal (1-0) puis de la Belgique (2-1) grâce à des buts tardifs de Mikel Merino, les hommes de Luis de la Fuente s’avancent avec un jour de récupération en moins par rapport aux Français, un détail qui pourrait peser lourd dans la balance.

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Parmi les nombreux paris proposés par Winamax pour le match France-Espagne, voici les 3 cotes sélectionnées par notre rédaction pour profiter de cette offre en cash, il y en a pour tous les goûts :

Kylian Mbappé marque et la France l’emporte, cote à 2,85

Le capitaine des Bleus assume pleinement son statut de leader offensif dans ce Mondial nord-américain. Co-meilleur buteur de la compétition avec 8 réalisations, Kylian Mbappé a encore débloqué la situation d’une frappe splendide contre le Maroc, prouvant sa résilience mentale après avoir manqué un penalty plus tôt dans le match. Face à une équipe espagnole qui pourrait accuser le coup physiquement (un jour de repos en moins et deux matchs arrachés dans les derniers instants), la vitesse du Kyk’s fera de gros dégâts. Combiner son but avec une 7ème victoire consécutive des Bleus offre une cote magnifique à 2,85.

Les deux équipes marquent, cote à 1,60

C’est l’affrontement tant attendu entre la meilleure attaque (France) et la meilleure défense (Espagne) du tournoi. Si la Roja est un véritable coffre-fort depuis le début de la compétition, elle a tout de même fini par craquer en encaissant son tout premier but lors du quart de finale face à la Belgique. De son côté, la France dispose d’un arsenal offensif terrifiant (Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola ou Doué). Cependant, l’Espagne possède le talent technique au milieu de terrain pour contourner la muraille française. Dans un match aussi ouvert et avec un enjeu aussi colossal, voir les deux filets trembler est une option très sérieuse.

La France se qualifie pour la finale de la Coupe du monde, cote à 1,66

Si vous cherchez la sécurité, la qualification de l’Équipe de France, que ce soit dans le temps réglementaire, en prolongations ou aux tirs au but, est le choix parfait. Les Bleus dégagent une sérénité impressionnante, n’ont perdu aucun match, et ont soif de revanche face aux Espagnols après la désillusion de l’Euro 2024. Et n’oubliez pas, c’est également la cote BoostX10 qui va vous permettre de remporter 166 € de Freebets avec seulement 10 € de mise. Un coup parfait, sans grand risque, pour faire sauter la banque immédiatement.

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