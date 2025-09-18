PSG : Marquinhos dévoile son favori pour le Ballon d’Or

Interrogé sur le Ballon d’Or par le journal Le Parisien, Marquinhos reste prudent dans ses réponses, mais admiratif envers ses coéquipiers. « J’ai neuf joueurs du PSG nommés, ce qui rend le choix très compliqué », explique dans un premier temps le capitaine brésilien. Selon lui, chaque candidat apporte quelque chose de différent à l’équipe et leur contribution collective rend la décision difficile. Marquinhos est connu pour son sens du collectif depuis son arrivée au PSG en 2013 en provenance de l’AS Roma, pourtant il a quand même réussi à sortir un nom.

Effectivement, Marquinhos ne manque pas de mentionner Ousmane Dembélé, dont il admire le talent et l’impact sur le terrain. « Si Ousmane gagne le Ballon d’Or, ce sera largement mérité », assure-t-il. Pour le défenseur, récompenser un joueur de l’effectif parisien serait aussi une reconnaissance du travail collectif du PSG, de son coach Luis Enrique et de tous ceux qui ont contribué au sacre européen du club en mai dernier. Pour ce qui est du Ballon d’Or, réponse dans quelques jours : le 22 septembre prochain.