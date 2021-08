UEFA Champions League : N'golo Kanté désigné meilleur milieu de terrain de la saison 2020-2021

À l'occasion du tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions (retrouvez ici notre live commenté), ce jeudi, à Istanbul (Turquie), l'UEFA a décerné le titre de meilleur milieu de terrain de l'année 2020-2021.

Pour ce prix, les trois finalistes étaient les mêmes que pour le titre de meilleur joueur de l'année à savoir N'Golo Kanté, Jorginho et Kevin de Bruyne. Et pour succéder à ce dernier, vainqueur lors de l'édition 2019-2020, c'est N'Golo Kanté (30 ans) qui a reçu le précieux sésame. Vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, l'international français (50 sélections, 2 buts) a brillé par sa présence et son impact physique au cœur du milieu des Blues. Il reste d'ailleurs en course pour le titre de meilleur joueur de l'année, décerné dans quelques instants...