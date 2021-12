PSG-FC Bruges : les compositions probables

La suite après cette publicité

Deuxième de son groupe avec huit points, le Paris Saint-Germain ne peut plus dépasser Manchester City (12 unités), ni être rattrapé par le RB Leipzig (4 points). Ce soir, les hommes de Mauricio Pochettino affronteront donc le FC Bruges pour du beurre. Enfin, pas tout à fait. Outre l’aspect financier (une victoire rapporte tout de même 2,8 M€), Paris veut surtout retrouver un visage séduisant pour oublier la défaite à City et ses deux matches nuls consécutifs en Ligue 1 (contre Nice et Lens).

Mais la question qui se pose est la suivante : Mauricio Pochettino va-t-il profiter de cette rencontre sans enjeu pour faire reposer certains cadres ? A priori, la réponse tendrait vers la négative. En effet, l’Argentin devrait à nouveau proposer un 4-3-3 avec Gianluigi Donnarumma dans les cages. En défense, suite au forfait de Sergio Ramos et à l’incertitude autour de Presnel Kimpembe, c’est Thilo Kehrer qui devrait être aligné aux côtés de Marquinhos.

Pas vraiment une équipe bis à Paris

Sur les côtés, pas de changement annoncé : Achraf Hakimi occupera le flanc droit et Nuno Mendes le gauche. Dans l’entrejeu, Marco Verratti serait bien présent. Georginio Wijnaldum et Idrissa Gueye commenteraient le trio. Enfin, l’attaque serait composée par un trio classique (depuis la blessure de Neymar) : Kylian Mbappé-Lionel Messi-Angel Di Maria.

Côté belge, après avoir posé de nombreux problèmes au match aller, les partenaires de Noa Lang joueront leur va-tout. À égalité de points avec Leipzig, ils doivent faire un meilleur résultat que les Allemands pour espérer être reversés en Ligue Europa. Pour ce faire, Philippe Clément devrait aligner un 4-5-1 avec Mignolet dans les buts, un quatuor Mata-Hendry-Mechele-Sobol en défense. De Ketelaere, Rits, Vanaken, Balanta et Lang animeraient l’entrejeu. Dost évoluerait en pointe.

