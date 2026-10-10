Tottenham : Roberto De Zerbi a embrassé Bentancur après son carton rouge

Tottenham a arraché un match nul important ce samedi sur la pelouse de Manchester United (1-1) au terme d’un scénario fou, faisant preuve d’une formidable résilience. Une réaction d’orgueil ô combien nécessaire pour des Spurs qui connaissent un début de saison particulièrement raté, englués à la dix-huitième place du classement de Premier League et avec un Roberto De Zerbi déjà sous une forte pression pour inverser la tendance. Malgré l’expulsion directe de Rodrigo Bentancur en fin de rencontre pour un tacle dangereux suivi d’un geste d’humeur sur Luke Shaw, Roberto De Zerbi a préféré insister sur le caractère de ses joueurs.

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"I liked the situation with Rodrigo [Bentancur’s] red card… I kissed him in the dressing room!" Roberto De Zerbi on the Uruguayan’s sending off in Spurs’ draw at Manchester United 😳 https://t.co/l4RzZSPpAp — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 10, 2026

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Après la rencontre, il a même expliqué qu’il avait embrassé le milieu uruguayen pour son carton rouge : «nous avons souffert tout au long du match, dans chaque situation. J’apprécie la situation dans laquelle nous nous sommes retrouvés après le carton rouge. Nous avons besoin de ce genre de situation. Nous n’avons pas accepté la défaite. Nous devons réagir de toutes les manières possibles. Ce n’est pas la bonne façon de faire, ce n’est pas la bonne approche. J’ai embrassé Bentancur dans les vestiaires. Le football, c’est une question de caractère.» On vous laisse juger des méthodes.