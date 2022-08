Tirage Ligue des Champions : la réaction du Paris Saint-Germain

La suite après cette publicité

Après un mercato estival mouvementé, le PSG a non seulement réussi à se débarrasser de quelques indésirables (Kehrer, Wijnaldum...) mais a également su renforcer l'effectif (Vitinha, Ekitike, Sanches...) dirigé par un nouvel entraîneur : Christophe Galtier. Après un trophée remporté (Trophée des Champions) et un début de saison canon (3 victoires, 17 buts marqués), le club de la capitale connaît sa poule pour la prochaine édition de la Ligue des Champions.

En effet, le Paris Saint-Germain hérite de la poule H en compagnie de la Juventus Turin, pensionnaire de ses anciens joueurs Adrien Rabiot et Angel Di Maria, le SL Benfica et le Maccabi Haifa. Trois nouveaux adversaires pour le champion de France en titre, qui joueront les Bianconeri pour la première fois depuis la Supercoupe d'Europe 1997, perdue par Paris face aux coéquipiers de Zinedine Zidane.

Un PSG ambitieux

Que pensent les Parisiens de ce tirage au sort ? Le président du club Nasser al-Khelaïfi s'est exprimé au micro de L'Equipe quant à l'état d'esprit de ses joueurs : «c’est la meilleure compétition au monde, on est vraiment content d’être là, de débuter cette compétition, tout le monde veut jouer cette compétition, c’est magnifique. On a senti quelque chose changer, l’attitude de l’équipe, le style de jeu, on joue bien au foot mais c’est seulement le début, on a beaucoup de travail, on a beaucoup de choses à travailler, la saison est très longue, on a encore beaucoup à faire.»

Avec une nouvelle direction sportive et un nouvel entraîneur, le patron du PSG a conscience du travail du staff et de l'effectif, tous deux prêts à tout donner pour tout gagner : «cette saison, on regarde, on travaille sur chaque match, chaque entraînement, on donne 200 % sur chaque match et chaque entraînement. Je ne sais pas où on va aller mais tout le monde souhaite bien évidemment aller le plus haut possible, on veut gagner chaque match, avoir la tête froide et rester calme. Nous nous entrainons chaque jour pour y parvenir. Notre nouveau staff sportif fait un excellent travail. Grâce à l’engagement de tous et aussi grâce au soutien de nos fans, nous réalisons un très bon début de saison. Nous sommes sur une dynamique de performances qui nous aidera à aborder avec une grande confiance nos rendez-vous européens.»

Enfin, le dirigeant parisien a tenu à calmer toute polémique autour de son attaquant-vedette Kylian Mbappé, notamment en raison d'éventuelles tensions avec son coéquipier Neymar quant au «penaltygate» : «un problème avec Mbappé ? C’est uns histoire de médias, il n’y a pas de problème avec Kylian Mbappé, il n’y a aucun problème», a-t-il déclaré avant de conclure en évitant de parler mercato : «Skriniar au PSG ? Si on peut signer un joueur, on vous dira sur le média, ne vous inquiétez pas !»

