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Ligue des Champions

PSG : Daniel Riolo n’imagine pas Liverpool renverser la situation

Par Allan Brevi
1 min.
La joie des joueurs du PSG @Maxppp
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Ce soir, le PSG à rendez-vous avec l’Europe. Hier, à la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Liverpool, Daniel Riolo s’est montré particulièrement catégorique. Dans l’émission l’After Foot sur RMC, l’éditorialiste ne voit tout simplement pas comment Paris pourrait passer à côté de la qualification après sa victoire 2-0 à l’aller au Parc des Princes. « On le sait tous, le football peut réserver des soirées un peu folles comme ça. Mais à part ça, je n’ai aucun argument qui peut me convaincre que ça peut mal tourner pour le PSG », a-t-il lancé, balayant l’hypothèse d’une remontada anglaise malgré le contexte bouillant d’Anfield.

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Pour Riolo, ce PSG version Luis Enrique n’a plus grand-chose à voir avec les équipes fragiles du passé. « Je veux bien entendre que Liverpool va mettre un pressing du tonnerre dès le début, mais je les trouve tellement forts mentalement, tellement sûrs de leur jeu, que je n’arrive pas à envisager un Liverpool capable de réaliser les soirées folles d’Anfield… Il n’y a pas d’argument rationnel ». Une analyse tranchée, qui repose autant sur la maturité du PSG que sur les limites actuelles des Reds, et qui place clairement Paris en position de favori avant ce rendez-vous décisif. Réponse ce mardi soir.

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