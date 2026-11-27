Chelsea n’y arrive plus. Déjà en grande difficulté ces dernières semaines avec deux défaites en championnat face à Sunderland (1-0) et Leeds (4-1), les Blues ont confirmé leur mauvaise passe en s’inclinant à nouveau sur la pelouse de Nottingham Forest (3-2) ce vendredi en ouverture de la 12e journée de Premier League. Incapables de contenir l’intensité des locaux, les hommes de Xabi Alonso ont longtemps subi les débats et ont affiché de nouvelles lacunes défensives. Une nouvelle contre-performance qui prolonge la période de turbulences traversée par le club londonien.

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Igor Jesus a rapidement lancé Forest avec une superbe reprise de volée (5e), avant que Morgan Gibbs-White ne fasse le break sur penalty au retour des vestiaires après un penalty concédé par Wesley Fofana, hué toute la rencontre par ses supporters (2-0, 51e). Si Emanuel Emegha a relancé brièvement Chelsea (2-1, 54e), le capitaine des locaux a définitivement douché les espoirs londoniens en signant un doublé (3-1, 73e), après un excellent service de Schlager. Auteur d’une belle entrée, Emegha a relancé le suspense en fin de match en s’offrant un doublé, en vain (3-2, 89e). Avec ce succès (3-2), Nottingham Forest est provisoirement remonté à la 14e place avec 12 points, tandis que Chelsea est resté bloqué à 16 unités, à la 8e position. Une nouvelle alerte pour Xabi Alonso, qui a concédé une troisième défaite consécutive en championnat.