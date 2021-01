Droits TV : Canal Plus persiste et signe

La suite après cette publicité

Ce n'est pas un coup de bluff. L'interview de Maxime Saada, président du directoire de Canal Plus, dans les colonnes du Figaro mercredi, où il annonçait céder les droits du lot 3 dont il disposait après son accord avec beIN Sports, était la communication suivant un courrier adressé à Vincent Labrune, patron de la Ligue de football professionnel. Dans ce courrier, que s'est procuré RMC, Saada expose à Labrune son plan, à savoir céder ses droits et procéder à un nouvel appel d'offres, contrecarrant ainsi l'idée initiale d'une discussion directe entre la LFP et Canal pour le rachat des lots de Mediapro.

« En droit, le Code du sport ne prévoit aucune exception à l’obligation pour la LFP de commercialiser les droits du championnat de Ligue 1 selon une procédure d'appel à candidatures publique et non discriminatoire », écrit notamment Maxime Saada. « Nous insistons donc à nouveau sur la nécessaire tenue d’un appel à candidatures intégrant l’ensemble des lots, seule à même de respecter les exigences légales et réglementaires qui s’imposent. » Certains ont vite pointé du doigt le fait que les vrais propriétaires du lot 3 étaient bien beIN Sports, qui avait cédé ses droits à Canal Plus, pour que la chaîne cryptée ne reparte pas totalement bredouille.

Canal veut rendre son lot mais...

Mais Canal est sûr de son bon droit et assure que la démarche est réalisée « en parfaite transparence » avec beIN Sports. Le but de Canal Plus est clair : plutôt que de ressentir le poids de la pression de tout le football professionnel français lui demandant d'investir pour le sauver, autant tout remettre à plat avec un nouvel appel d'offres, qui pourrait lui permettre de rafler une grande partie des lots à un tarif bien loin de celui proposé par Mediapro en 2018. La LFP s'est faite une raison en acceptant cette étape et en en définissant les contours.

Ce nouvel appel d'offres durerait une dizaine de jours, avec une période de réflexion du même ordre pour les candidats potentiels. Mais la LFP semble pourtant l'instant réticente quant à la remise en jeu du lot détenu par Canal Plus (pour un montant de 330 M€). Plus que jamais, Vincent Labrune va devoir user de ses talents de négociateur pour sauver ce qui peut l'être, alors que les présidents de Ligue 1 multiplient les messages d'apaisement à destination de la chaîne cryptée...