Ligue 1 : la ministre des Sports tape du poing sur la table pour sauver l’arbitrage français

Depuis le début de l’année, l’hostilité envers les arbitres de Ligue 1 est devenu de plus en plus dangereuse pour les officiels. Pris pour cible depuis de nombreuses années, les hommes en noir sont désormais menacés verbalement et même physiquement en Ligue 1. Une nouvelle dérive qui cristallise les tensions et qui s’est illustrée par deux fois lors des deux derniers week-ends de championnat. Quand Pablo Longoria avait explosé dans les coursives du stade de l’Abbé-Deschamps d’Auxerre en criant à la corruption suite à une expulsion de Derek Cornelius, Paulo Fonseca a également dégoupillé dimanche dernier. Furieux contre la décision de Benoît Millot d’aller voir une situation litigieuse à la VAR, le coach portugais de l’OL est allé s’expliquer avec véhémence face à l’officiel de 43 ans en allant coller son front à celui de ce dernier.

Des situations ubuesques auxquels n’ont que très peu goûté les grandes instances du football français. En effet, à coup de grandes sanctions et de sorties vindicatives, les dirigeants du football français ont montré leur envie ferme de mettre fin à ce climat délétère vis-à-vis des arbitres de Ligue 1. Une situation qui est même montée jusqu’au gouvernement français. Vigilante à ce sujet, la Ministre des Sports Marie Barsacq est même venue prêter main forte à Philippe Diallo et à toutes les équipes de la FFF lors d’une grande réunion qui a eu lieu ce lundi soir à Paris. Interrogée dans la foulée par Le Parisien, la ministre des Sports a réagi dans un premier temps à l’agression verbale subie par Benoît Millot ce dimanche : «j’ai une pensée particulière pour l’arbitre du match, Benoît Millot, à qui j’apporte tout mon soutien, ainsi qu’à tout le corps arbitral. Ce qu’il a subi est intolérable, et son professionnalisme a été absolument remarquable. Le respect de l’arbitrage, c’est une valeur cardinale du sport, les arbitres jouent un rôle essentiel et évidemment, j’ai été choquée par l’attitude de Paulo Fonseca. Cela contribue à donner une image négative du football. En tant qu’entraîneur d’un club professionnel, il se doit d’être exemplaire. L’entraîneur est convoqué devant la commission de discipline mercredi, celle-ci fera son travail.»

Marie Barsacq appelle à l’union sacrée pour sauver le football français

Pour éviter ce genre de comportements à l’avenir, il faut se demander ce que le football français peut modifier pour éviter cela. Avant de trouver des solutions, la raison de cette tension exacerbée cette saison doit également être trouvée. Pour Marie Barsacq, la fragilité économique actuelle de la Ligue 1 pourrait être l’une des raisons de cette pression suffocante qui règne dans le football français. Pour autant, cette dernière affirme que cela n’excuse toujours pas le comportement odieux observé face aux arbitres cette saison et appelle au changement : «il y a actuellement énormément de tensions, le contexte économique met tout le monde à cran. Peut-être que ces dérapages trouvent leur explication dans la situation aujourd’hui compliquée du football professionnel mais ça n’excuse absolument rien. Pour ce qui est des dérapages que vous évoquez, les situations ne sont pas les mêmes mais elles ont en commun un grave manque de respect du corps arbitral qui doit être l’occasion d’un sursaut collectif. Ces comportements sont totalement inadmissibles. Ils n’ont absolument pas leur place dans le football. Nous avons les meilleurs arbitres du monde en France par exemple avec François Letexier, Clément Turpin ou Stéphanie Frappart. Nous devons en être fiers et je salue les vagues de soutien qu’ont reçues Jérémy Stinat et Benoît Millot, qui ont été victimes de tentatives d’intimidation. Ces comportements n’ont pas leur place, ni dans le monde professionnel ni dans le monde amateur. Je leur ai dit quand je les ai reçus, le corps arbitral français a tout mon soutien et nous avons besoin d’eux !»

Pour finir, la ministre a également salué l’initiative menée par la FFF hier pour rassembler tous les acteurs du football français afin de mettre fin à cette situation dangereuse pour son avenir. Ancienne de la 3F, la native de Dax est bien placée pour savoir que cette médiation est nécessaire et appelle justement à cette union sacrée pour sauver le football français sur tous les points : «la FFF a aujourd’hui conscience que le foot traverse une crise structurelle et a décidé de se saisir du sujet dans sa globalité. Ces États généraux organisés aujourd’hui, je les avais évoqués avec Philippe Diallo dès ma prise de fonction au ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative. Nous partagions la conviction qu’ils étaient nécessaires. Ils tombent à point nommé d’autant que depuis janvier, la situation s’est beaucoup dégradée. Il est nécessaire aujourd’hui de mettre tout le monde autour de la table et je sens une vraie détermination de la part du président de la Fédération de dialoguer avec le secteur professionnel. Je sens aussi que les clubs pros souhaitent contribuer à cet effort afin de stopper la course en avant. Oui, le football professionnel a vécu des périodes compliquées, notamment avec le Covid. Il est temps de se poser et de penser différemment. On est un grand pays de football, on a besoin d’un football respectueux. Il faut redorer l’image du football et redonner confiance aux investisseurs. Les diffuseurs ont également besoin d’un football en bonne santé. La situation actuelle nécessite véritablement un travail collectif et un effort de chacun. Le football professionnel doit désormais parler d’une seule voix et réfléchir à un projet commun d’évolution de sa gouvernance et de son modèle économique, à un modèle équitable et robuste qui ramène de la sérénité.» C’est tout ce que l’on peut souhaiter au football français pour l’avenir.