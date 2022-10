PL : Jürgen Klopp est fan d'Erling Haaland

La suite après cette publicité

C'est LE choc du week-end en Premier League. Alors que Liverpool (10e) reçoit Manchester City (2e), Jürgen Klopp, présent en conférence de presse ce vendredi matin, s'est exprimé quant au principal danger mancunien : Erling Haaland. « Il est probablement le meilleur attaquant du monde, nous devons donc nous assurer qu'il n'obtienne pas beaucoup de ballons. C'est ce que nous allons essayer. Contre City, si vous serrez Haaland avec trop de joueurs, vous ouvrez des écarts pour tous les autres joueurs de classe mondiale. Ça ne facilite pas la vie » a-t-il commencé.

Il a par la suite salué le travail des Skyblues dans l'intégration du Norvégien : « Il a la combinaison d'être assez physique et technique. Il sait où sont les hors-jeu, les lit bien. Tant de choses pour faire un attaquant, et à City, certains des meilleurs joueurs autour de lui fixent des buts. C'est un ajustement parfait. » Pour conclure, le manager des Reds a décrit sa capacité de finition comme étant « exceptionnelle » et se déplaçant « très intelligemment. »