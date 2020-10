PSG : Neymar a mis fin à sa disette offensive

La suite après cette publicité

Mine de rien, cela faisait 6 matches consécutifs avec le Paris Saint-Germain, à cheval sur la saison 2019-2020 et 2020-2021, que Neymar n'avait pas marqué. Une première pour lui depuis son arrivée dans le club francilien. Ce n'est pas étranger au manque d'inefficacité déploré par Thomas Tuchel lors des premiers matches de la saison. Contre Angers, tout est rentré dans l'ordre et Neymar a inscrit ses deux premiers buts de la saison.

Sur le premier, il a parfaitement repris un centre en retrait de Kylian Mbappé, après un bon travail de ce dernier. Sur le deuxième, il a exploité un ballon qui traînait dans la surface pour tromper Bernardoni. Voilà donc le Brésilien avec deux buts au compteur, ce qui aurait pu être fait plus tôt dans la saison, à Reims notamment le week-end précédent.

Une efficacité retrouvée

Bizarrement, le numéro 10 donnait l'impression sur les dernières rencontres d'avoir perdu son efficacité. Même sur des occasions a priori faciles pour lui, comme on a pu le voir en Ligue des Champions face à l'Atalanta et au RB Leipzig. Contre Angers, il a mis fin à son étonnante disette, tout en distribuant le jeu d'un peu plus loin.

« La meilleure chose c'est quand il joue entre les lignes, très haut, pour accélérer notre jeu, pour amener le danger dans la surface adverse. C'est le plan, toujours », a expliqué Tuchel en conférence de presse. Neymar profite à fond de sa liberté sur le terrain, mais essaie d'être présent dans la surface à chaque percée offensive. Il aura l'occasion de gonfler ses statistiques personnelles dans deux semaines sur le terrain de Nîmes.