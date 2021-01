Equipe de France : Didier Deschamps en veut encore à Karim Benzema !

« Deschamps a cédé sous la pression d'une partie raciste de la France ». Les propos de Karim Benzema au printemps 2016 avaient à l'époque créé une sacrée onde de choc, tout comme ils avaient eu des conséquences négatives pour le sélectionneur, même si l'attaquant avait tenu à préciser que Deschamps n'est pas raciste. Mais cette histoire a été longue et compliquée puisqu'initialement, Karim Benzema avait été exclu de l'équipe de France pour un chantage à Mathieu Valbuena.

D'ailleurs, l'attaquant du Real Madrid a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Versailles la semaine dernière pour un procès qui devrait avoir lieu. Mais c'est sans oublier ce qu'a pu ressentir Didier Deschamps lorsqu'il a entendu son attaquant à la Coupe du Monde 2014 dire ces mots susmentionnés. Interrogé par RTL, l'ancien de l'Olympique de Marseille est encore revenu sur cet épisode.

«Je n’oublierai jamais »

« C’est une trace. Même si avec le temps ça s’apaise un peu, je ne peux pas oublier. Ce n’est pas lié qu’à Karim Benzema. Il y a des déclarations d’autres personnes aussi qui ont amené à ce fait violent et qui touche à ma famille. Quand ça me concerne sur mes choix de sélectionneur, la tactique, l’aspect technique, ça a lieu d’être et ça n’a pas d’importance. Là, ça franchit la ligne blanche », commence-t-il à expliquer avant de poursuivre.

« Ça touche mon nom, ma famille. Pour moi, c’est inacceptable. Tenir certains propos, ça amène forcément à une agressivité verbale ou physique. J’en subis les conséquences. On ne peut pas oublier. Je ne peux pas oublier. Je n’oublierai jamais », a poursuivi ensuite le champion du monde 2018 en tant que coach et le champion 1998 en tant que joueur et capitaine des Bleus sous Aimé Jacquet. Voilà qui est clair...