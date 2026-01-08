Benfica : José Mourinho charge ses joueurs

La troupe de José Mourinho tourne au ralenti en Coupe de la Ligue du Portugal. Hier soir, dans l’antre de l’Estádio Dr. Magalhaes Pessoa, Braga n’a fait qu’une bouchée de Benfica (3-1). Furieux après la rencontre, le coach portugais a décidé de trouver des coupables. Celui-ci a d’abord félicité l’adversaire, mais incriminé ses joueurs a bel et bien été la devise ensuite : « je m’excuse auprès de Carlos Vicens et Braga, je ne peux pas dire que Braga méritait de gagner. Je dois dire que Benfica méritait de perdre. C’est nous qui méritions de perdre, qui avons fait une première mi-temps horrible. Nous sommes même bien entrés avec une occasion, mais à partir du moment où João Pinheiro a marqué un penalty qui a ensuite été vu qu’il était hors de la surface, au lieu d’un déclic positif, je pense qu’il y a eu un sentiment inexplicable de négativité, de nervosité. I y a eu une qualité horrible lors de notre possession du ballon, avec des pertes de ballons incroyables, avec des contre-attaques et un deuxième but inacceptable.»

Avant d’ajouter de nouvelles paroles assez fortes envers son vestiaire : « une première partie horrible à tous les niveaux d’un point de vue mental, d’un point de vue technique, puis avec tant d’erreurs techniques. Evidemment il vous semble aussi qu’il y a des erreurs d’analyse tactique. Ce qui à mon avis n’est pas ce qui s’est passé. Mais des erreurs horribles, inacceptables en demi-finale et en toutes circonstances, même si c’était avec le voisin Seixal ou Amora, contre une équipe qui était courageuse, agressive. En deuxième mi-temps nous avons commencé à mettre Braga contre les cordes, nous avons cru, nous avons dit que le premier but était important. Ensuite, le troisième but est à nouveau absolument inacceptable. Pour se retourner, nous ne pouvons pas faire d’erreurs défensives. Avec 2-1, c’était là, ce n’était pas très difficile. Nous avons mis Ivanovic et Cabral pour avoir plus de présence, et dans un ballon arrêté appuyé contre la ligne de touche, nous avons subi le troisième, c’est la cerise sur le gâteau, celui qui mérite de perdre a fait n’importe quoi d’autre pour perdre », a-t-il poursuivi nerveusement.