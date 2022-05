Raphaël Guerreiro s'est proposé au Barça

Voilà 6 ans que Raphaël Guerreiro porte les couleurs du Borussia Dortmund mais il se dit qu'à un an de la fin de son contrat, il est peut-être temps de s'en aller. Le latéral gauche franco-portugais (54 sélections, 3 buts avec la Seleção) n'a en tout cas pas l'intention de renouveler avec le club allemand.

Selon les informations de Mundo Deportivo, son agent prospecte pour lui trouver une nouvelle destination et a contacté le FC Barcelone, toujours à la recherche d'un latéral gauche performant pour suppléer, et même pourquoi pas prendre la place de Jordi Alba. Le BvB n'est pas vraiment vendeur mais ne s'opposera pas non plus au départ d'un joueur recruté à Lorient pour 12 M€.