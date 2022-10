Le Barça fait tout pour se débarrasser de Gerard Piqué

La suite après cette publicité

Le naufrage de Gerard Piqué face à l'Inter a des conséquences directes sur le FC Barcelone. Après le match nul 3-3 face aux Nerazzurri en Ligue des Champions, les Blaugranas sont dos au mur. Il leur faudrait un miracle pour se qualifier en 8e de finale de la Ligue des Champions. Et encore, grâce au doublé de Lewandowski inscrit en fin de match, ce dernier est toujours possible... Piqué, lui, a probablement signé la fin de sa carrière, ou presque, avec son club de toujours, ou presque.

Cet été déjà, le Barça souhaitait se débarrasser de son emblématique défenseur central. À 35 ans, il est désormais très loin, et depuis un moment, du niveau qui était le sien il y a quelques années, et qui en faisait l'un des meilleurs du monde à son poste. La direction n'a pas digéré non plus le fait qu'il refuse de baisser de nouveau son salaire. Pour rappel, avec Sergio Busquets et Jordi Alba, les autres "vieux" du vestiaire, ils touchent les plus gros salaires de l'effectif.

Le Barça ne veut plus entendre parler de Piqué

Les 28 M€ annuels de Piqué pèsent extrêmement lourd sur les finances du club et son contrat court jusqu'à 2024. Il n'est plus un titulaire indiscutable depuis la prise de pouvoir de Xavi, son ancien coéquipier pourtant. Comme pour l'encourager à partir lors du dernier mercato, l'entraîneur a expliqué à l'ancien compagnon de Shakira qu'il serait le 5e défenseur dans sa hiérarchie. Pas de quoi lui donner des envies d'ailleurs malgré les arrivées de Koundé ou encore de Christensen.

Grâce aux nombreuses blessures intervenues depuis le début de la saison, Piqué a tout de même disputé six matchs, et il ne serait pas impossible de le voir lors du Clasico dimanche face au Real Madrid. La suite s'annonce plus sombre pour le champion du monde 2010. Face à son manque de fiabilité, le Barça va recruter un défenseur central cet hiver d'après Sport. Piqué serait alors 6e dans la hiérarchie et ne jouerait presque plus. De quoi rassurer ses coéquipiers.