OM : Christophe Dugarry allume Marcelino !

Après les supporters de l’Olympique Lyonnais, Christophe Dugarry n’a pas épargné Marcelino dans l’émission Rothen s’enflamme sur RMC Sport. Le champion du monde 98 a évoqué la personnalité du nouveau coach de l’OM ainsi que sa proximité avec le président Pablo Longoria qui risque d’être problématique.

«En plus, il (Marcelino) est l’ami du président. Donc ce n’est pas facile sa position. Moi, on m’a reproché toute ma carrière d’être l’ami de Zizou. Lui, c’est l’ami du président. Je peux te garantir une chose, c’est que les gens sont cruels. Ils se servent de ça pour te critiquer et t’enfoncer de fois plus. Il a une position très délicate ce Monsieur. Je ne le trouve pas compatible avec l’OM. Je le trouve lisse. Les coachs avant c’étaient des personnages. J’ai l’impression qu’il a été pris car c’est le "copain de". Je fais la même chose qu’on m’ a fait. Je ne lui trouve aucune particularité et dans ce club il faut une particularité dans ton personnage, dans ton comportement, dans ton palmarès.» Marcelino appréciera…