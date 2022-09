Le Bayern Munich veut s'offrir Thomas Tuchel, Gerard Piqué crée un énorme conflit au FC Barcelone

La suite après cette publicité

Le Bayern veut évoluer

En lisant le quotidien allemand Bild ce matin, on apprend que le Bayern Munich va peut-être activer une clause secrète dans le contrat de Julian Naggelsmann pour le licencier. En cas de nouveau faux pas du coach allemand, les Munichois vont l’utiliser. Pour la première fois en 20 ans, le Bayern n'a pas remporté quatre matches de championnat d'affilée. Oliver Kahn a pour l’instant assuré que son entraîneur a tout son soutien. Mais les journalistes allemands sont certains que son avis peut très vite changer. Surtout que toujours d’après Bild, le nom de son remplaçant est déjà connu, ce sera Thomas Tuchel. L’ex-manager de Chelsea coche toutes les cases voulues par la direction bavaroise. Il a déjà remporté la Champions League, il connaît le championnat allemand et surtout, il sait gérer des stars.

Piqué ne veut pas faire de la pétanque

Ça chauffe entre Gerard Piqué et le Barça, enfin surtout avec Xavi d'après le quotidien Sport. Suite à la défaite contre le Bayern mardi, il y a eu un incident dans le vestiaire à cause d'un commentaire de Gérard sur le peu qu'il a joué, ce qui n’a pas du tout plu au coach espagnol. «Même si c’était de la pétanque, je ne jouerais pas», a t-il lancé. Le défenseur de 35 ans vit très mal le fait d’être remplacé par la nouvelle génération, Jules Koundé et Araujo. D’ailleurs, il y a un an sous Ronald Koeman, l’espagnol avait déclaré que s’il devait «partir pour laisser de la place à du sang neuf», il le ferait. Et bien d’après le journal, les dirigeants catalans ont très envie qu’il tienne parole pour se débarrasser de son énorme salaire.

Le record de précocité

La jeunesse d’arsenal fait les gros titres ce matin. Comme l'écrit The Daily Telegraph ou le Daily Express, la Premier League est un jeu d’enfant pour les Gunners. Le club londonien a même repris la tête du championnat, devant Manchester City après avoir battu Brentford (3-0). Enfin, on a surtout eu le droit à un moment d’histoire du sport anglais ce dimanche. Dans le temps additionnel, Mikel Arteta fait sortir Fabio Vieira pour offrir au jeune Ethan Nwaneri ses premiers pas en Premier League. Âgé de 15 ans, 5 mois et 28 jours, il est devenu le plus jeune joueur de l'histoire à effectuer ses débuts dans le championnat anglais. Il surpasse le Red Harvey Elliott, qui détenait jusqu’ici le titre de plus jeune joueur de la compétition. Toute la presse britannique nous assure que ça va être le «wonderkid» à surveiller.