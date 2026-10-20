LOSC : Davide Ancelotti réagit aux violences du 17 octobre

Présent en conférence de presse à la veille de la réception de Galatasaray en Ligue des Champions, Davide Ancelotti est revenu sur les violences survenues le 17 octobre à Lille. L’entraîneur du LOSC, qui habite dans le Vieux-Lille, a déploré les dégâts causés dans la ville. « Je ne reste pas beaucoup à l’extérieur parce que j’habite dans le Vieux-Lille. C’est désolant. J’ai vu beaucoup de boutiques où j’allais où il n’y a plus rien. C’est vraiment très triste », a-t-il regretté.

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Conscient de la difficulté de la situation, le technicien italien n’a toutefois pas souhaité se positionner sur les solutions à apporter. « Après, ce n’est pas à moi de donner des solutions, mais ce que je vois, en tant qu’habitant de Lille, est désolant », a-t-il ajouté. À la veille d’un rendez-vous européen important pour les Dogues, Davide Ancelotti a ainsi tenu à exprimer sa tristesse face aux conséquences des violences survenues dans les rues de la capitale des Flandres.