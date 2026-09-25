Belgique : le festival de Mika Godts, buteur contre l’Italie

Alors qu’il connaît des débuts timides avec le Paris Saint-Germain, Mika Godts profite de cette trêve internationale pour se refaire une santé avec la Belgique. Titulaire contre l’Italie en Ligue des Nations, ce vendredi soir, l’ailier gauche du club parisien vient de marquer le premier but de l’ère Mark Van Bommel. Lancé sur le côté gauche par Kevin De Bruyne, l’ancien joueur de l’Ajax Asmterdam mystifiait deux défenseurs italiens avant de battre Gianluigi Donnarumma (20e).

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L'ailier du PSG Mika Gods se joue de la défense italienne !



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Une réalisation marquante pour le joueur âgé de 21 ans, qui inscrit son premier but sous les couleurs des Diables Rouges. Dominateurs dans le jeu, les Belges mettent à mal les hommes de Roberto Mancini, dans un Stade Olimpico silencieux devant la prestation des siens.