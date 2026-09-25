Menu Rechercher
Commenter 16
UEFA Nations League

Belgique : le festival de Mika Godts, buteur contre l’Italie

Par Kevin Massampu
1 min.
Mika Godts @Maxppp
Italie 0-1 Belgique

Alors qu’il connaît des débuts timides avec le Paris Saint-Germain, Mika Godts profite de cette trêve internationale pour se refaire une santé avec la Belgique. Titulaire contre l’Italie en Ligue des Nations, ce vendredi soir, l’ailier gauche du club parisien vient de marquer le premier but de l’ère Mark Van Bommel. Lancé sur le côté gauche par Kevin De Bruyne, l’ancien joueur de l’Ajax Asmterdam mystifiait deux défenseurs italiens avant de battre Gianluigi Donnarumma (20e).

La suite après cette publicité

Une réalisation marquante pour le joueur âgé de 21 ans, qui inscrit son premier but sous les couleurs des Diables Rouges. Dominateurs dans le jeu, les Belges mettent à mal les hommes de Roberto Mancini, dans un Stade Olimpico silencieux devant la prestation des siens.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (16)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

UEFA Nations League
Belgique
Mika Godts

En savoir plus sur

UEFA Nations League UEFA Nations League
Belgique Flag Belgique
Mika Godts Mika Godts
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier