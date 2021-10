Barcelone : Gérard Piqué, nouvel indésirable du vestiaire ?

Rien ne va plus au FC Barcelone. Battu par l'Atlético Madrid (0-2) et Benfica dans la même semaine (0-3), le club catalan traverse une très mauvaise passe et avec quelques tensions dans le vestiaire. En effet, selon les dernières informations de Sport, Gérard Piqué serait de moins en moins apprécié par les cadres blaugranas. Le défenseur de 34 ans serait très proche de Laporta et aurait fait pression sur ses coéquipiers pour les baisses salariales du début de saison.

De plus, l'entourage de Ronald Koeman ne l'apprécierait pas non plus. Le joueur n'aurait jamais voulu défendre publiquement le technicien néerlandais et serait en froid avec lui, notamment après sa sortie à la demi-heure de jeu contre Benfica, en Ligue des Champions. Dernier de son groupe en C1 avec zéro point pris et 9e de Liga, le FC Barcelone devra encore essuyer cette polémique.