Quatre clubs français tentent de créer un tournoi au Qatar en juillet prochain !

Entre les dirigeants du football français, les relations se sont fortement tendues ces dernières semaines. L'impact de l'épidémie du coronavirus sur les finances, la décision du gouvernement d'arrêter la saison suivie par celle de la LFP, les nombreuses contestations venant des grands perdants, la cacophonie règne. Mais certains essaient malgré tout de rester constructifs en proposant de nouvelles idées. Pas celle de pousser pour une annulation de la décision et un retour de la Ligue 1, mais un tournoi entre quelques équipes au cœur de l'été.

En effet, selon les informations de RTL, quatre clubs français travaillent sur l'instauration d'un tournoi qui aurait lieu au Qatar, à Doha, en juillet prochain. Ces quatre clubs sont le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, le LOSC et l'AS Saint-Etienne. Pour les deux premiers, il s'agirait principalement de préparer leurs équipes respectives au retour de la Ligue des Champions, dont la suite de la compétition devrait se jouer durant le mois d'août. Sans championnat et sans préparation physique supérieure à des entraînements, les deux clubs iraient à l'abattoir...

Peu touché par l'épidémie, le Qatar pourrait ainsi accueillir ces quatre clubs, même si l'entrée du territoire est pour l'instant interdite aux étrangers. Chose qui pourrait changer au cours des prochaines semaines. Cela serait aussi l'occasion de réchauffer les relations entre les présidents de clubs, principalement entre Jean-Michel Aulas et les trois autres, Nasser Al-Khelaïfi, Bernard Caïazzo et Gérard Lopez. Lille et l'ASSE pourraient de leur côté préparer efficacement le retour de la Ligue 1 (le début de la saison 2020-2021 est espéré pour fin août), et de la Ligue Europa pour le LOSC, 4e du dernier championnat. Parviendront-ils à s'entendre pour mettre en place ce tournoi inédit ? Réponse dans les prochains jours.