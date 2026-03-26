Real Madrid : Kylian Mbappé a recadré Alvaro Arbeloa

« Non, l’information sur le mauvais genou n’est pas vraie. Je suis peut-être responsable indirectement de cette situation. Quand tu ne communiques pas sur ce que tu as et ce qui se passe, ça laisse place à des interprétations. C’est le jeu. Je sais dans quoi je m’embarque quand je ne communique pas. Avec le Real, on a eu une communication assez claire, comme quand je suis allé à Paris aussi et que j’ai vu d’autres médecins ». Mercredi en conférence de presse, Kylian Mbappé (27 ans) donnait sa version des faits sur l’affaire de son genou et de sa blessure mal diagnostiquée, qui fait énormément parler, en France comme en Espagne.

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Une mise au point qui n’a cependant pas convaincu grand monde de l’autre côté des Pyrénées. Le Français est encore très critiqué à cause de sa communication un peu étrange dans ce dossier, et on l’accuse notamment d’avoir fait fuiter des informations allant contre le Real Madrid dans la presse. Le climat autour du Bondynois est tendu et ce ne sont pas les dernières révélations de la Cadena COPE qui vont changer les choses.

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Mbappé l’a mauvaise

Effectivement, le média révèle que le Français n’a pas du tout apprécié de ne pas avoir été titularisé dimanche, contre l’Atlético de Madrid (3-2). Il s’attendait à être titulaire, puisqu’il se sentait prêt et totalement opérationnel. Il a donc demandé des explications à Alvaro Arbeloa, n’hésitant pas à mettre son entraîneur au courant de sa colère.

Quelle a été la réponse du coach madrilène ? Le média ne le précise pas, mais on imagine qu’il n’a pas dû apprécier cette initiative de son numéro 10… L’ancien latéral espagnol a cependant réussi à se mettre l’opinion publique madrilène dans la poche ces dernières semaines, alors qu’au contraire, Kylian Mbappé voit son image dépérir jour après jour. Autant dire que ce nouvel épisode ne va pas plaider en la faveur de l’international tricolore…