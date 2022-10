LdC : deux nouvelles personnes condamnées après les incidents au Stade de France

La finale de la dernière édition de la Ligue des Champions a été le théâtre d'un véritable chaos au Stade de France. Plusieurs mois après les incidents, la justice vient de condamner deux hommes qui ont été jugés et condamnés à des peines de prison a appris l'AFP auprès du parquet de Bobigny. Le premier, né en 1993, qui comparaissait en tant que détenu, a été écopé d'une peine de 15 mois d'emprisonnement ferme avec maintien en détention pour violences aggravées. Le second, plus jeune (né en 1995), a été condamné à 12 mois de prison avec sursis pour les mêmes faits en plus de la diffusion des vidéos des incidents sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Pour rappel, ces violences avaient été commises aux abords du Stade de France en marge de la finale entre le Real Madrid et Liverpool. Quelque temps après les incidents, un dispositif inédit avait été mis en place pour récolter les plaintes des supporters des deux équipes sans que ces derniers n'aient à revenir en France. Plusieurs centaines de plaintes avait d'ailleurs été reçues dans ce cadre. Les enquêtes menées depuis ayant déjà débouché sur plusieurs condamnations pour vols.