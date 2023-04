AS Rome : José Mourinho veut une star de Premier League

En fin de contrat en juin prochain, David de Gea nage toujours en eaux troubles devant son avenir. Si Manchester United n’a jamais caché son ambition de le prolonger, à condition qu’il accepte de renoncer à une partie de son salaire actuel (il émarge à environ 19 M€ par an, soit le plus gros salaire du club), le portier espagnol aurait déjà rejeté une offre du club mancunien selon The Athletic.

De son côté, le média ibérique Fichajes.net avance que l’AS Roma étudierait le dossier et serait déjà entrée en contact avec le gardien de 32 ans, sous l’impulsion de José Mourinho. Le technicien portugais, qui avait déjà eu David de Gea sous ses ordres lors de son passage à Manchester United (2016-2018), ne serait plus totalement convaincu par les performances de son numéro un Rui Patricio (35 ans). La publication espagnole rapporte que la relation entretenue par Mourinho avec de Gea pourrait jouer un rôle clé dans le dossier.

